Niente Curva Fiesole a Pisa: i motivi della decisione della tifoseria della Fiorentina
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
La Curva Fiesole non partirà per Pisa. La decisione è arrivata ufficialmente oggi: non seguire la Fiorentina all'Arena Garibaldi domenica prossima, come raccolto da Fiorentinanews.com.
Il motivo?
Il costo dei biglietti del settore ospiti. In vendita da questo pomeriggio al costo di 49 euro. Un prezzo esagerato e giudicato giustamente alto dai tifosi gigliati.
NO a striscioni e bandiere
Nel rispetto della lotta da tempo intrapresa contro il caro prezzi dei settori ospiti, la Curva Fiesole domenica non sarà allo stadio di Pisa ed invita tutti i tifosi viola, che eventualmente sceglieranno comunque di essere presenti, a non portare striscioni e/o bandiere.
