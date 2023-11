I convocati dell'Italia Under 21: il ct Nunziata punta ancora una volta su un centrocampista viola in prestito. La decisione su Kayode

Sono stati da poco diramati i convocati della Nazionale Italiana Under 21 scelti dal commissario tecnico Carmine Nunziata. Gli Azzurrini sono attesi da due impegni in trasferta, contro San Marino e Irlanda.

Logicamente non convocato Michael Kayode, evidentemente ancora in fase di recupero: rimarrà a Firenze. Chi si godrà invece la convocazione è un centrocampista di proprietà della Fiorentina in prestito in Serie B. Alessandro Bianco viene chiamato da Nunziata per la seconda volta consecutiva.

Di seguito, la lista: