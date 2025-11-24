Jovic si prepara alla sfida con la Fiorentina con una vittoria di misura e il suo AEK è la terza forza in Grecia

Ha infilato tre vittorie di misura l'AEK Atene prima di arrivare al confronto di Conference di giovedì prossimo contro la Fiorentina: un match già determinante perché segna lo scavallamento di metà league phase e la squadra viola ha perso un po' di terreno cedendo al Mainz.

Vittoria

Ieri sera comunque la squadra di Luka Jovic ha battuto 1-0 l'Aris Salonicco, con la rete di Zini, compagno di reparto del serbo, al 77'.

Terza forza

La formazione giallonera si conferma così terza forza del campionato greco, a un punto dal Paok e tre dall'Olympiakos. Subito dopo la sfida di giovedì al Franchi ci sarà quella con il Panathinaikos, che però è solo sesto.