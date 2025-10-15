Il dirigente Oreste Cinquini ha fatto il punto sulla situazione attuale della Fiorentina a Radio Bruno Toscana: “Domenica la partita contro il Milan sarà molto difficile. Loro hanno costruito una squadra veramente importante e la Fiorentina si trascina dietro risultati non buoni. Il prossimo trittico rappresenta esami da superare. Spero che Pioli trovi una soluzione ai suoi problemi, perché per ora purtroppo le cose sono andate male”.

“Kean? Non al 100%. Anzi, stiamo attenti con lui”

Su Kean: “Non credo che ci sarà domenica, o comunque non sarà al 100% anche se dovesse giocare. Anzi, stiamo attenti alla gestione di Kean: un'eventuale ricaduta delle sue condizioni fisiche potrebbe essere ancora più deleteria. In questi casi, la prudenza non è mai troppa e va tenuta in seria considerazione”.

“Manca personalità a centrocampo. Nessuno fa da trascinatore”

Cosa manca? “Credo che alla Fiorentina manchi un pizzico di personalità, specialmente in mezzo al campo. Tra tutti i giocatori disponibili in rosa, in quel reparto nessuno può fare da trascinatore. De Gea è un veterano, Gosens è un totem, ma manca quella personalità e sicurezza che può aiutare quando non ci sono i risultati”.