La formazione ufficiale della Fiorentina Primavera: Galloppa cala gli assi da novanta in attacco e in difesa

Daniele Galloppa cala gli assi da 90 per la semifinale del Campionato Primavera 1 contro il Bologna. L'allenatore gigliato, oltre che sul solido blocco che lo ha portato in testa al campionato, può contare anche su quei giocatori che negli ultimi mesi hanno fatto esperienza al piano di sopra.

Le scelte di Galloppa

Galloppa ha deciso di schierare il classico 4-3-3 per affrontare il Bologna. A difendere la porta viola ci sarà l'affidabile Pietro Leonardelli, che potrà contare sul sostegno di una difesa assolutamente rocciosa composta da Niccolò Trapani (capitano viola), Eddy Kouadio, Eman Kospo e Luis Balbo. Il fisico centrocampo a tre sarà composto da Lapo Deli, Luca Montenegro e Davide Atzeni. In attacco spazio alla fantasia con le ali Brando Mazzeo e Giorgio Puzzoli, che serviranno al meglio il centravanti Braschi.

La Formazione ufficiale

Fiorentina: Leonardelli, Trapani, Kouadio, Kospo, Balbo, Deli, Atzeni, Montenegro, Mazzeo, Puzzoli, Braschi. A disposizione di Galloppa invece: Fei, Bonanno, Turnone, Bertolini, Kone, Perrotti, Jallow, Angiolini, Conti, Evangelista, Sturli.

Bologna: Happonen, Castaldo, Lai, Papazov, Nesi, Toroc, Negri, Tomasevic, N'Diaye, Libra, Lo Monaco.