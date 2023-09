Biraghi: "Ci vuole equilibrio, non c'è da demoralizzarci, niente drammi e malumori importanti"

Il capitano della Fiorentina, Cristiano Biraghi, parla a nome del gruppo dopo le quattro resi subite dalla squadra nella trasferta con l'Inter: “Ci vuole equilibrio. Giovedì ho detto che non dovevamo festeggiare come se avessimo fatto un'impresa, questa volta dico che non c'è da demoralizzarci troppo”.

Poi aggiunge: "Abbiamo perso contro una squadra che ha fatto la finale di Champions League. Niente drammi e niente malumori importanti”.

Adesso per lui c'è la parentesi con la nuova Nazionale targata Luciano Spalletti.