La Fiorentina affonda per Lindelöf: contatti continui per chiudere la trattativa. Ci sono anche proposte dalla Premier League

La Fiorentina sta cercando un altro difensore centrale per completare la rosa a disposizione di Stefano Pioli. Non è soltanto un'ipotesi, è una volontà concreta della società che si manifesta adesso. Perché il club ha scelto il suo obiettivo.

La Fiorentina punta Lindelöf: affondo concreto

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, la Fiorentina ha tentato l'affondo a sorpresa per Victor Nilsson Lindelöf, centrale svedese svincolato dopo otto stagioni al Manchester United. Ci sono contatti continui tra le parti, con il club viola che sta tentando di convincere lui e il suo entourage per chiudere quanto prima la trattativa. La decisione finale spetta al calciatore, che ha anche proposte da alcuni club di Premier League.