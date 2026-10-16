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La cifra che la Fiorentina è pronta a spendere per Beltran. E sulla formula...

Redazione /
Santiago Beltran
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La Fiorentina starebbe valutando seriamente l'acquisto del portiere argentino Santiago Beltran in vista della prossima sessione invernale di mercato. I viola vorrebbero l'estremo difensore del River Plate, approfittando anche del mancato rinnovo del giocatore. 

Formula e prezzo

Secondo le indiscrezioni di Bolavip Argentina, il club viola potrebbe puntare su un'operazione in prestito, con un riscatto fissato intorno ai 20 milioni di euro.

Investimento futuro

Una cifra alta per il portiere del 2004; un investimento in prospettiva per la società gigliata, con una formula che consentirebbe alla Fiorentina di rinviare l'acquisto definitivo.

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