Corriere dello Sport-Stadio: Biraghi è un caso, via a gennaio

Due pagine sulla Fiorentina presenti all'interno del Corriere dello Sport-Stadio.

Pagina 28

Apertura stamani per: “Carica Palladino ”Sfida decisiva per la Fiorentina". Sottotitolo: “Il tecnico viola non vuole distrazioni ”Serve massima attenzione: importante essere tra le prime otto per poi giocare un turno in meno". In taglio basso: “Uno o due giorni e poi Bove sarà dimesso”.

Pagina 29