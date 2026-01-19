Monti: "A Bologna il miglior primo tempo degli ultimi due anni. Per salvarsi basta un girone di ritorno da Fiorentina mediocre"

Gianfranco Monti, speaker radiofonico e tifoso viola, oggi è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno tornando sulla partita tra Bologna e Fiorentina e parlando del girone di ritorno che aspetta Vanoli.

Sulla partita di Bologna

“Il primo tempo migliore degli ultimi due anni, anche del periodo di Palladino, perché un primo tempo dominante così fa bene agli occhi, ti fa innamorare. Poi ti sei perso negli ultimi dieci minuti, ma la forma fisica è migliorata notevolmente: sul gol di Piccoli c'è Dodo che è partito dall'area piccola ed è arrivato a crossare. Io speravo in quattro punti in tre partite, è andata anche meglio. Come ho già detto, la Fiorentina ha buttato completamente la prima parte del campionato, e a gennaio è iniziato il campionato della Fiorentina".

Sul girone di ritorno

“Le coppe non le devi mollare, anche se la chiamano ‘coppetta’ non mi dispiacerebbe vincerla, a maggior ragione in un'annata come questa: in questo momento non si può buttare via niente, ovvio che la priorità è la salvezza, ma veramente da qui a fine campionato non si fanno 25 punti? Basterebbe un girone di ritorno da Fiorentina ‘mediocre’. Adesso hai una forma fisica molto buona, arriva Paratici, un allenatore che sta facendo bene: ci ha messo del tempo ma oggi si vede del suo in questa Fiorentina".