E Piccoli ritorna a sperare in una chiamata...

Incredibile davvero quello che sta succedendo alla nazionale italiana. In principio c'è stato l'infortunio del centravanti della Fiorentina, Moise Kean, a inguaiare un po' tutti, sia il club viola che la compagine azzurra.

Out anche Cambiaghi

Gennaro Gattuso, data l'indisponibilità del giocatore gigliato, aveva deciso di chiamare in sostituzione l'attaccante del Bologna, Nicolò Cambiaghi. Ma anche il rossoblu ha dovuto lasciare il ritiro azzurro, avendo accusato un fastidio al polpaccio destro che lo rende indisponibile per entrambi gli impegni degli azzurri con Moldavia (domani) e Norvegia (domenica) validi per le qualificazioni mondiali.

E ora Piccoli?

E adesso? L'altro centravanti viola, Roberto Piccoli, può tornare a sperare in una chiamata. Potrebbe essere proprio lui il sostituto del sostituto, un ruolo molto particolare, ma che potrebbe risultare anche un premio gradito per lui, che ha realizzato domenica scorsa la sua prima rete in campionato con la propria squadra.