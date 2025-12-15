A Sky Sport nella serata di ieri si è dibattuto anche della situazione tragica che riguarda la Fiorentina. Tra gli interventi anche quello di Fabio Caressa.

Le parole di Caressa

“La situazione della Fiorentina è surreale. La salvezza è già lontana 8 punti, che in generale non sono niente di che magari, ma se parliamo di salvezza con 6 punti fatti è disastrosa. La proiezione della salvezza quest'anno è più alta: 36/37 punti. La Fiorentina per salvarsi deve fare ancora 20 punti. Sono tantissimi. Ricordate che fece Gasperini quando si trovò a questo punto con l'Atalanta? Via tutti, dentro la Primavera”.

Il nuovo dirigente

"Andare sotto la curva a fine partita? E' inutile. Penso che in questo momento di emergenza servono scelte di emergenza. Adesso servono persone come Giovanni Galli, che incarnano lo spirito della Fiorentina. C'è bisogno di questo. Chiamate Antognoni, ma secondo voi non verrebbe gratis adesso?".