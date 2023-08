Nome a sorpresa per il centrocampo della Lazio: c'è anche un giocatore della Fiorentina nella lista di mercato

Secondo quanto riportato da Il Tempo, ci sarebbe un nome a sorpresa nel taccuino dei dirigenti della Lazio per rinforzare il centrocampo in vista della prossima stagione. Basic e Marcos Antonio sono in uscita, e se i loro addii si concretizzassero, il club biancoceleste tornerebbe sul mercato per prendere almeno un altro centrocampista.

Ai soliti nomi, si è aggiunto quello del centrocampista della Fiorentina Antonin Barak, da pochi giorni rientrato ad allenarsi dopo alcuni problemi fisici.