Palmeri: "Roma bruciata su tutte le trattative per il centravanti, Mourinho potrebbe esplodere il giorno dopo la fine del mercato"

Nel suo editoriale per Sportitalia, il giornalista Tancredi Palmeri ha fatto il punto su quello che è stato fino ad ora il mercato della Roma, con l'ultimo inserimento nella trattativa tra Beltran e la Fiorentina che non ha dato i frutti sperati:

“Nel frattempo Mourinho ha paura: -7 all’inizio del campionato e non ha ancora lo straccio di un centravanti titolare. Roma bruciata su tutte le trattative, e forse sarà costretta a ripiegare su Zapata in prestito, che magari Mou rivitalizzerà ma intanto negli ultimi due anni ha fatto solo mezzo anno all’altezza a causa di problemi fisici ormai sempre incombenti. Stranamente anche Mourinho finora è stato molto calmo, ma sembra più una bomba a orologeria: che potrebbe esplodere il giorno dopo la fine del mercato, o semplicemente sfiatare in un serafico “Che sia chiaro che siamo da settimo posto”".