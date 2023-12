Gli infortuni del Milan complicano i sogni difensivi della Fiorentina: strada a dir poco in salita per Kiwior

Tra gli obiettivi del mercato viola a gennaio ci sarà quello di integrare la rosa con un difensore, visto che Mina è sì rientrato ma non fornisce grandi garanzie fisiche. E in ambito mancini, uno dei più ingolosenti è sicuramente Jakub Kiwior, ex Spezia e ora all'Arsenal ma sotto utilizzato. Di mezzo ci potrebbe essere però il Milan, che ha tanti infortunati nel reparto difensivo e vorrebbe puntare proprio sul polacco, secondo La Gazzetta dello Sport. Chiaro che in tal caso le chance per la Fiorentina si ridurrebbero al lumicino.