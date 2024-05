Un piccolo svantaggio numerico per la Fiorentina alla OPAP Arena ma per essere ad Atene...

La redistribuzione dei biglietti ha fatto il suo per neutralizzare l'impatto dei tifosi dell'Olympiakos, che però stasera alla OPAP Arena saranno in leggera maggioranza. Diecimila i supporters viola, tredicimila circa quelli biancorossi che naturalmente non hanno dovuto organizzare alcun viaggio ma semplicemente acquistare il proprio tagliando. Una gran bella differenza la faranno i decibel sugli spalti.