In Ungheria ci ripensano: non servirà il passaporto per assistere a Maccabi Haifa-Fiorentina a Budapest

Le criticità del doppio confronto tra Fiorentina e Maccabi Haifa non sono poche, soprattutto per quanto riguarda l'ordine pubblico. I problemi principali sono legati alla situazione in Israele, con l'accoglienza del Maccabi in Ungheria (dove giocherà in casa a Budapest per l'impossibilità di disputare le partite in patria) e in Italia che saranno sotto stretta osservazione delle autorità locali.

Vincolo passaporto scongiurato

Nelle ultime ore era emersa la richiesta da parte dei responsabili ungheresi di presentarsi allo stadio di Budapest per Maccabi Haifa-Fiorentina il 7 marzo muniti di passaporto. Questo vincolo, come riportato da Lady Radio e confermato da Fiorentinanews.com, però, è stato tolto nella mattinata di oggi dopo un confronto in videoconferenza tra la fiorentina le autorità italiane e quelle ungheresi.

Numeri incerti e difficoltà

Non servirà dunque il passaporto per assistere alla gara al Bozsik Stadion. Rimangono i dubbi sui numeri dei tifosi viola che saranno presenti in Ungheria viste le tante difficoltà e il poco tempo per organizzare il viaggio, con le richieste dei biglietti che dovrebbero essere inviate nelle prossime ore.