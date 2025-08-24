Un assist nel contesto di una gara difficile per Albert Gudmundsson, che ha parlato così a Dazn:

"Sapevamo che non sarebbe stato un match facile, in queste partite bisogna saper soffrire ma purtroppo non ce l’abbiamo fatta. E’ un risultato giusto comunque il pareggio.

Posizione larga? Ancora dobbiamo capire bene cosa vuole il mister, per liberarsi nelle zone centrali dobbiamo muoverci tanto per liberare spazi. In questo stadio c’è un clima caldo per cui era una trasferta difficile e un buon pareggio.

Cosa è cambiato dall’anno scorso? E’ solo l’inizio per cui non dobbiamo esaltarci per un assist o un gol ma la vera differenza è stata aver fatto la preparazione con i compagni. L’anno scorso avevo avuto tanti problemi e infortuni ma l’importante per me è aiutare la squadra".