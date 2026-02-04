I nuovi arrivi hanno spinto in alto il monte ingaggi della Fiorentina. Sale la quota stipendi

L'ultimo mercato della Fiorentina non ha cambiato solo il volto dei giocatori della squadra, ma ha anche portato a crescere il monte ingaggi, in sostanza gli stipendi che dovrà pagare ai calciatori la società viola.

Su, nonostante i risparmi

Le uscite hanno garantito un risparmio di 7,7 milioni, perché sono andati via giocatori che avevano stipendi pesanti come quelli di Dzeko (1,8), Mari (1.6) e Sohm (1,2) ma i nuovi arrivi, secondo quanto riportato da La Nazione, hanno spinto il totale annuo da 36,8 a 37,7 milioni netti.

Il costo della salvezza

Una crescita lieve, ma pur sempre crescita. Anche la salvezza ha un costo e la Fiorentina, almeno in linea teorica, ha deciso di pagarlo.