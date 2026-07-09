Grosso: "Thorstvedt? Lo stimo molto, ma non ho fatto richieste specifiche. Viery bel potenziale, Dragusin acquisto importante"

Fabio Grosso parla del tema del capitano della Fiorentina per poi ragionare di mercato, tra singoli e non solo.

“Il capitano? Sarà una delle tante decisioni importanti da prendere, volevo conoscere i ragazzi e capire le sensazioni e le motivazioni, scambiarci due chiacchiere. Dove ci sono grandi aspettative, le motivazioni devono essere altissime... vedremo chi avrà la caratura per prendersi questo ruolo di grande responsabilità. Ci sarà sicuramente un ordine di capitani da seguire, questo l'ho sempre fatto”.

“Thorstvedt? Non mi piace parlare di ragazzi di altre squadre, non mi entusiasma. Però lo stimo veramente tanto come ragazzo, mi ha dato una grandissima mano. Nel mio percorso di allenatore non ho mai amato fare riferimento a calciatori che ho avuto. Non ho fatto richieste specifiche, Paratici la materia la conosce molto bene, abbiamo parlato molto più di quello che vorremmo fare in campo”.

“In base ai giocatori che avremo in rosa, proveremo ad esaltare le caratteristiche dei giocatori a disposizione. Sono arrivati anche Dragusin e Viery, sono sempre stato informato di tutto, delle volte mi viene chiesto un parere più incisivo, ma mi fido di Paratici. Viery è giovane, ha un gran bel potenziale, ha fatto diverse partite nel suo campionato, voglio conoscerlo e scoprirlo. Dragusin lo conosciamo molto meglio, arriva da una società di primissimo livello ed è una acquisto importante".