Mourinho ammette: "Senza Dybala non siamo la stessa squadra. Con lui in campo la Fiorentina non riusciva a pressare"

In conferenza stampa, alla vigilia dell'impegno di Europa League contro lo Sheriff Tiraspol, il tecnico della Roma Josè Mourinho è tornato sulla partita con la Fiorentina: “C'è una gara con Dybala e una senza. Finché l'argentino è stato in campo, i viola non sono mai stato in grado di pressare. Purtroppo in rosa non abbiamo nessuno come Dybala, e neanche come Lukaku che ci mancherà la prossima giornata. C'è Belotti, Pellegrini può fare la seconda punta, poi El Shaarawy. Ma senza Dybala non sarà la stessa cosa”.