La Curva Fiesole chiama a raccolta i tifosi della Fiorentina: "Tutti a Reggio Emilia con sciarpe e bandiere viola"

La Curva Fiesole chiama a raccolta tutti i tifosi della Fiorentina. E lo fa attraverso un comunicato emesso attraverso le proprie pagine social.

Il comunicato della Curva

" 'Nell'ora di sconforto e di vittoria' recita il nostro inno... L'amore incondizionato per la nostra maglia non conosce limiti,

Firenze, come sempre ha fatto, risponderà presente con fierezza ed orgoglio per uscire da questa situazione".

“Tutti a Reggio Emilia”

E ancora: “Sabato tutti Reggio Emilia con una sciarpa e una bandiera, uniti e compatti verso un unico obiettivo: la VITTORIA!”, si conclude così il manifesto pubblicato dal tifo organizzato gigliato.