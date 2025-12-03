La Curva Fiesole chiama a raccolta i tifosi della Fiorentina: "Tutti a Reggio Emilia con sciarpe e bandiere viola"
La Curva Fiesole chiama a raccolta tutti i tifosi della Fiorentina. E lo fa attraverso un comunicato emesso attraverso le proprie pagine social.
Il comunicato della Curva
" 'Nell'ora di sconforto e di vittoria' recita il nostro inno... L'amore incondizionato per la nostra maglia non conosce limiti,
Firenze, come sempre ha fatto, risponderà presente con fierezza ed orgoglio per uscire da questa situazione".
“Tutti a Reggio Emilia”
E ancora: “Sabato tutti Reggio Emilia con una sciarpa e una bandiera, uniti e compatti verso un unico obiettivo: la VITTORIA!”, si conclude così il manifesto pubblicato dal tifo organizzato gigliato.
