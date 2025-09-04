Un po' studente, un po' professore. Hans Nicolussi Caviglia si è presentato ieri alla stampa dopo il suo arrivo alla Fiorentina. Lessico ampio, ottime risposte, piacevole da ascoltare. Insomma, tutto diverso rispetto alle classiche presentazioni.

Ma quale calciatore classico?

E così ha già iniziato a stupire il ragazzo valdostano dal doppio cognome: padre trentino e madre ligure. La Nazione di oggi ne traccia il profilo, abbandonando inevitabilmente lo stereotipo del calciatore moderno.

Tra passioni e sport. E un esordio da ricordare

L'ex Venezia legge l'Iliade, ama la riflessione sulla condizione umana tipica dei film di Stanley Kubrick e ascolta Guccini. E poi ci sono gli altri sport: ama il golf ed è, da buon ragazzo di montagna, è uno sciatore mancato. Una curiosità, più di campo: ha fatto il suo esordio in Serie A nel marzo del 2019. Juventus-Udinese: dentro Nicolussi Caviglia, che prende il posto di… Moise Kean.