Fagioli, ci si attende un lancio, un inserimento...niente. Gudmundsson e un'altra serata da controfigura di se stesso e Mandragora...
Se tiri in porta una sola volta in tutta la partita, pareggiare due gol avversari è di fatto impossibile. Se chi entra dalla panchina, anzichè portare nuova linfa, svanisce nel nulla o, addirittura, combina pasticci, il risultato non può che peggiorare.
Allarme rosso
La partita di San Siro proietta il Milan in testa alla classifica e la Fiorentina all’ultimo posto. Settima gara consecutiva dall’inizio del campionato senza vittoria: ritoccato il record negativo del campionato 1935-36. Ancora una volta viola in vantaggio, poi raggiunti e superati. Situazione da allarme rosso perchè siamo già quasi al 20% del campionato.
Voti e giudizi
Mandragora – 4 – Partecipa pochissimo all’azione. Lascia a Leao spazio e tempo per mirare e segnare.
Nicolussi Caviglia – 5 – Ordinato ma senza idee originali.
Fagioli – 4,5 – Ci si attende un lancio, una verticalizzazioni, magari un inserimento… invece niente.
Gudmundsson – 4 – Entra, non tocca palla. Impatto inesistente sulla partita. Controfigura di quello visto in Nazionale.
