Come si fa a salvarsi con questa difesa? Se lo chiede anche Ernesto Poesio nel suo editoriale di spalla sul Corriere Fiorentino:

"Eppure Solomon e Kean erano riusciti a ribaltare la gara, rimediando all’assurdo errore di Dodo in occasione del primo gol. Una rete che Vanoli farebbe bene a proiettare a loop nello spogliatoio perché è una specie di manifesto di come i viola non stiano prendendo troppo sul serio la propria condizione di classifica.

Le 24 partite giocate fin qui dimostrano che niente è avvenuto per caso e che il male che il male che affligge la Fiorentina è molto più duro da estirpare di quanto, forse anche nella stessa società, si potesse pensare. Paratici, alla prima volta da dirigente viola e accolto dagli applausi di una tifoseria che ha bisogno di aggrapparsi a qualcosa per poter sperare ancora, dovrà subito lavorare sulla testa di una squadra che continua a buttarsi via. E che dovrà dimostrarsi capace di lottare fino all’ultima giornata. A vederli in campo, non è scontato".