Piccoli o Ioannidis: Fiorentina, ti serve il prestito...e pure una cessione per affondare il colpo

Una strada in salita per la Fiorentina per assicurarsi qualcosa (molto) in più di un semplice vice-Kean.

Piccoli

Stando a quanto raccontato dal Corriere dello Sport-Stadio, c’è stato un nuovo sondaggio col Cagliari per Piccoli si parlava. I rossoblù per il loro attaccante chiedevano e chiedono ancora 25-30 milioni, richiesta che smorza ogni entusiasmo e voglia a Firenze.

Ioannidis

Stesso dicasi per Ioannidis: a giugno il Panathinaikos voleva trenta milioni, poi è sceso a 22-25. Troppi allora, troppi oggi.

Serve il prestito

La Fiorentina spera di smuovere più avanti la situazione che riguarda Piccoli o Ioannidis con la formula del prestito oneroso e obbligo di riscatto a determinate condizioni. A proposito: serve la cessione di Beltran per affondare il colpo.