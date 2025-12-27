La grande paura per Piccoli, la corsa di Viti col defibrillatore in mano
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Momenti di paura vissuti nel finale di Parma-Fiorentina. Per qualche minuto è rimasto a terra l'attaccante viola, Roberto Piccoli.
Il giocatore adesso però sta bene, si è rialzato da solo nel finale della gara ed è andato negli spogliatoi con le proprie gambe.
L'ex Cagliari ha preso una forte botta al torace e gli è mancato per un po' il respiro.
Un momento preoccupante dunque, dove si sono viste scene particolari come quella che ha avuto come protagonista Viti che è corso verso l'area di rigore del Parma, con un defibrillatore in mano.
