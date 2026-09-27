UFFICIALE: Sorpresa in Serie A! Salta un'altra panchina in Emilia
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Notizia a sorpresa di questo pomeriggio: Carlos Cuesta non è più l'allenatore del Parma.
Ufficiale
Questo pomeriggio è arrivata la risoluzione consensuale dell'allenatore spagnolo dei crociati, che lascia così la panchina dei ducali.
I motivi
Alla base della decisione, oltre ai risultati sportivi deludenti di questo inizio di campionato, anche le divergenze con la società su alcune scelte di mercato. Dopo il Bologna, in Emilia cambia un'altra panchina. Terzo in Serie A contendo anche l'addio di Grosso alla Fiorentina.
💬 Commenti