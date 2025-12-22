Goretti già da tempo lavora per gennaio. Sarà un mercato scoppiettante
Mentre Firenze e la Fiorentina attendono l'arrivo di Paratici in società, c'è il direttore sportivo, Goretti, che di fatto, giá da giorni, sta lavorando agli affari di gennaio.
Mercato scoppiettante
Il gennaio della Fiorentina si preannuncia scoppiettante, scrive stamani in merito La Nazione, fra cessioni (inevitabili anche per ragioni finanziarie) e acquisti che per il club e per Vanoli dovranno essere gli interpreti della risalita viola nella direzione della salvezza.
Tanti interventi
Aspettiamoci dunque diversi interventi, in entrambi i sensi, su questa squadra che, nonostante la bella vittoria conseguita contro l'Udinese, resta sempre una malata seria che occupa l'ultima posizione in classifica.
