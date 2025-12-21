La voglia di Serie A e di ritorno in Italia è tale per Fabio Paratici che alla chiamata della Fiorentina l'attuale Ds (in compartecipazione) del Tottenham non ha buttato già il telefono, anzi. “Mi interessa, parliamone”, il virgolettato ricostruito da La Gazzetta dello Sport che spiega come a breve il dirigente prenderà la sua decisione finale ma la considerazione viola non l'ha lasciato indifferente.

Paratici non ne ha fatto neanche una questione di classifica e di rischio Serie B, perché la proposta della Fiorentina è seria: cinque anni di contratto e controllo sull'area tecnica. Se sarà lui dunque il nome forte a cui saranno affidati i poteri, la priorità passerà immediatamente al mercato di gennaio: alla rosa viola servono almeno 3 elementi, un difensore centrale, un centrocampista e un esterno offensivo. Con un budget limitato e legato alle cessioni però.