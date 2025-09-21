​​
L'Under 17 di Guberti inciampa ancora dopo il k.o. del turno scorso ma almeno evita la sconfitta con il Napoli al Viola Park

Dopo le prime due vittorie consecutive in campionato, la marcia della Fiorentina Under 17 di Stefano Guberti ha rallentato fortemente: una settimana fa la sconfitta nel derby contro l'Empoli per 3-1. Stamattina invece l'1-1 casalingo con il Napoli che ha messo i bastoni tra le ruota ai viola, passati in vantaggio con il colpo di testa di Corduneanu al 17'.

Il pareggio partenopeo è arrivato però subito dopo al 21' grazie a Mane. Poi nella ripresa un palo viola per Casamenti ma anche sui legni è finita in parità per via della traversa colta dal napoletano De Rosa.

