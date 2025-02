Facchetti: "Giovedì ho visto una Fiorentina impeccabile ed un Inter spompato per le troppe partite. Ecco chi ruberei dai viola..."

Gianfelice Facchetti, figlio della leggenda dell'Inter Giacinto Facchetti, ha commentato la brutta prestazione dei nerazzurri giovedì, commentando invece le sue sensazioni per lunedì.

“Giovedì la Fiorentina aveva comunque il suo 11 di livello, magari era rimaneggiata nelle sostituzioni ma Palladino non ne ha avuto bisogno. Partita dei viola di grande dedizione e sacrificio, impeccabile, mentre l'Inter ha iniziato facendo il suo, calando drasticamente nel secondo tempo senza riuscire a trovare l'energia mentale per reagire. Quali sono le cause non lo so, ma credo che in una stagione con così tante partite ci sta che ogni tanto arrivi un crollo: l'importante è che sia solo un episodio: giocare in continuazione ad alti livelli con sempre una posta in palio, credo implichi per forza che qualche volta si stacchi la spina”

“Anche l'Inter più o meno aveva i titolari salvo qualche assenza come Dimarco, qualche cambiamento ci sarà ma la risposta deve arrivare dal gruppo: deve cambiare l'atteggiamento. Forse l'Inter ha pagato la serata stregata del derby, ha dato una falsa sicurezza di saper raddrizzare le partite più storte: tuttavia, non è un 3-0 che cambia la qualità dell'Inter, penso sia un incidente di percorso”

“Un giocatore della Fiorentina che ruberei? Sarei molto indeciso tra Comuzzo e Kean: all'Inter manca un po' di ossigeno davanti per far rifiatare Lautaro e Thuram, ma anche dietro con la mancanza di Acerbi siamo corti. I gol in realtà son sempre arrivati, forse per questo tenderei più verso la difesa. Kean è ciò che mancava all'Italia negli ultimi anni, lui e Retegui sono un messaggio di speranza per tutti noi italiani e sicuramente il ragazzo sta raggiungendo il suo potenziale, sta facendo grandi cose: speriamo non le faccia lunedì"