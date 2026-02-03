Il ripensamento last minute, così è saltato l'ultimo acquisto per la Fiorentina. Il retroscena

Kosta Nedeljković è stato un giocatore della Fiorentina in pectore per qualche decina di minuti. Il club viola aveva praticamente chiuso l'affare che poi in pratica era una triangolazione; questo perché il suo cartellino è di proprietà dell'Aston Villa, mentre il giocatore adesso è in prestito al Lipsia.

Il ripensamento del Lipsia

Eh già, proprio il Lipsia è stato il soggetto che ha bloccato tutto. Un ripensamento dell'ultimo minuto della società tedesca ha impedito al serbo di vestire la maglia viola, anche se aveva infatti firmato il contratto proprio a pochi minuti dalle 20, orario limite per poter depositare tutti i documenti in questo mercato invernale.

Un'alternativa a destra

Con Nedeljković, i viola avrebbero avuto a disposizione un'altra alternativa a disposizione come terzino destro, dove resta Dodò, mentre Lamptey è ancora fermo ai box (e per Fortini non sappiamo quale sia il reale pensiero di Vanoli).