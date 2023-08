L'allenatore del Rapid Vienna Zoran Barisic ha commentato la vittoria per 5-0 sul Debreceni, squadra ungherese che all'andata era riuscita a fermare sullo 0-0 gli austriaci. Sarà dunque la squadra biancoverde di Vienna a sfidare la Fiorentina nei playoff di Conference League. Queste le parole di Barisic:

“È stata un'ottima prestazione in tutte le zone del campo e dall'inizio alla fine. I ragazzi hanno eseguito quello che avevamo preparato in modo eccellente. Ha funzionato meravigliosamente, una serata meravigliosa. I ragazzi hanno dato ai nostri tifosi una grande partita contro la Fiorentina e ovviamente non vediamo l'ora di sfidarli”