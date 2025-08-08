Il pericolo di dover ricorrere ai saldi di fine agosto
La Fiorentina è riuscita a cedere al Pisa il centravanti M'Bala Nzola ma è solo uno dei tanti esuberi che restano ancora da piazzare.
Tutto tace
Per gli altri ancora tutto tace. Da Brekalo a Infantino, da Ikone a Sottil e Barak. Tutti senza richieste ufficiali, almeno per il momento.
Saldi di fine agosto
Chi è interessato a questi giocatori aspetta i saldi di fine agosto, scrive stamani La Nazione, quando la Fiorentina sarà costretta ad aprire a una serie di prestiti.
