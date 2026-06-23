Cecchi: "Paratici sta ricostruendo un mondo. Non mi stupirei di un anno di transizione, i problemi sono tantissimi"

A Radio Sportiva si è espresso Stefano Cecchi, giornalista vicino alle vicende di casa Fiorentina, in merito al passato e al futuro della società viola.

Le parole di Cecchi

“Paratici rappresenta la speranza di una ripartenza su basi completamente diverse rispetto al fallimento dello scorso anno, che si è rivelato un'illusione dopo la conferma del blocco principale della stagione precedente. Pioli era un allenatore di livello superiore rispetto a quello della Fiorentina. Questa è la dimostrazione di come, nel calcio, le idee di progetto siano spesso fallaci”.

Su Pioli

“L'arrivo di Pioli aveva generato una polveriera perché la squadra era ancora affidata a Palladino. Il Pioli della sua prima esperienza a Firenze aveva l'atteggiamento del padre di famiglia; oggi è tornato con un approccio totalmente diverso”.

Sul futuro

"Ad oggi si vive soprattutto di speranze legate a Paratici, con Firenze che guarda a un possibile nuovo corso. Le prime scelte riguardano l'organizzazione e la struttura del club, più che la squadra in sé: Paratici sta ricostruendo un intero ambiente e non mi stupirebbe se fosse necessario un anno di transizione, perché i problemi da risolvere sono davvero molti.