Gattuso al debutto con la Nazionale Italiana. C'è un solo giocatore della Fiorentina nelle sue prime convocazioni
La prima sosta per le nazionali della stagione sarà anche il primo banco di prova per Gennaro Gattuso sulla panchina della Nazionale Italiana. Lo attendono due sfide cruciali per la qualificazione al Mondiale del 2026, contro Estonia e Israele. Nella sua prima lista di convocati, c'è soltanto un giocatore della Fiorentina: l'imprescindibile Moise Kean in attacco.
Ecco la lista completa:
Portieri: Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Tottenham);
Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Atalanta), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Giovanni Leoni (Liverpool), Gianluca Mancini (Roma);
Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Giovanni Fabbian (Bologna), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Nicolò Rovella (Lazio), Sandro Tonali (Newcastle);
Attaccanti: Francesco Pio Esposito (Inter), Moise Kean (Fiorentina), Daniel Maldini (Atalanta), Riccardo Orsolini (Bologna), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atletico Madrid), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Gianluca Scamacca (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio).