Il disastro di Conference penalizza anche il clima campionato: aria depressa intorno alla Fiorentina, la posizione del tifo
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Quando si parla di obiettivo in riferimento all'esigenza di evitare il record negativo di presenze stagionali, tutto il resto è superfluo: c'è un'aria depressa e satura intorno alla Fiorentina, dove tutti non vedono l'ora che la stagione finisca. Inevitabile che il 3-0 di Londra contribuisse in tal senso a penalizzare il clima già tiepido in vista della Lazio.
La Nazione parla di previsioni intorno alle 17.000 presenze (il record negativo sono i 18.000 poco più di Fiorentina-Lecce): il tifo organizzato viola ripartirà presumibilmente dalla frustrazione di giovedì e in caso di mancate risposte in campo, si rivivranno le scene dei mesi scorsi a fine partita.
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