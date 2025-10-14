Amoroso: "Per me Pioli è indubbiamente a rischio esonero. In questi casi il capro espiatorio è sempre l'allenatore"

L'ex centrocampista della Fiorentina Christian Amoroso ha parlato a tuttomercatoweb.com della situazione in casa viola, dicendo la sua sulla panchina traballante di mister Pioli.

Le parole di Amoroso

“Penso sia strano vedere la Fiorentina fare così tanta fatica. Probabilmente all'interno del gruppo ci siano delle cose che non sappiamo ed giusto così. Ci sono giocatori che non stanno giocando al loro solito livello. Penso sia una buona Fiorentina, più pronta e forte dello scorso anno. Solo che quando si parte così, in una piazza del genere, diventa tutto più complicato”.

Sull'ambiente viola

"L`ambiente Fiorentina è difficile perché quando le cose vanno bene ti porta alle stelle, quando vanno meno bene invece diventa complicato. Alla ripresa la Fiorentina giocherà contro il Milan a San Siro, una sfida complicata. Serve invertire la rotta velocemente, anche se non saprei dire come. In questo momento la squadra ha poche idee e qualità. Pioli ha una bella gatta da pelare".

Pioli in bilico?

“Indubbiamente, anche se ha 3 anni di contratto. La piazza però esige che sia mosso qualcosa. Quando succede così di solito il primo a saltare è l'allenatore, anche se ha un po' di tempo. Ha la possibilità di poter rialzare la testa. Che qualcosa non stia funzionando è evidente. E in questi casi di solito il capro espiatorio è l'allenatore. Anche se magari l'allenatore è quello giusto e sta facendo le cose giuste. Spero non sia lui a subirne le conseguenze”.