Stangata del Giudice Sportivo nei confronti di Nzola: maxi squalifica per l'ex attaccante della Fiorentina
Le immagini del fallo di Nzola su Keita in Pisa-Parma hanno fatto tristemente il giro del web. L'attaccante dei nerazzurri, allo scadere del match perso contro i ducali, ha calciato con violenza l'avversario a palla lontana, rimediando un rosso diretto (QUI IL VIDEO).
Stangata per Nzola
Stangata del Giudice Sportivo, che ha comminato una squalifica di tre giornate all'ex attaccante della Fiorentina, ora in partenza per la Coppa d'Africa con la sua Angola. Il giocatore sconterà dunque la squalifica quando comunque non sarebbe stato a disposizione di Gilardino.
La nota del giudice
SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA: NZOLA Mbala (Pisa): per avere, al 48° del secondo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito un calciatore avversario con un forte calcio alla gamba.