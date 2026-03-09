Vanoli: "Guadagnato un punto che ci porta sopra la Cremonese. Adesso testa alta, dovremo lottare fino all'ultimo"

L'allenatore della Fiorentina, Paolo Vanoli, ha parlato con DAZN dopo il pareggio conseguito dalla squadra contro il Parma.

“Più qualità nell'ultimo terzo”

“I fischi a fine gara? Il pubblico e i nostri tifosi hanno il diritto di fare questo ma abbiamo cercato i tre punti. Non era facile farlo contro una squadra molto chiusa e con un blocco basso. Dovevamo avere più qualità nell’ultimo terzo e nell’ultimo passaggio e quello lo inventa il giocatore. Sono partite queste che devi cercare di vincere senza perdere e c’è mancato un pizzico di qualità per andare a prendere la vittoria”.

Primo e secondo tempo

Poi ha detto: “Nel primo tempo non attaccavamo mai senza palla per liberare l’uno contro uno, quando venivamo dentro eravamo già posizionati in area senza attaccarla. Nel secondo tempo lo abbiamo fatto”.

“Guadagnato un punto sulla Cremonese”

Infine: “Testa alta, abbiamo guadagnato un punto che ci porta sopra la Cremonese, mancano dieci partite e sappiamo che fino alla fine dovremo stare sul pezzo a lottare. Ogni partita è una finale per noi”.