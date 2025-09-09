Premiato con il Premio Nereo Rocco per il giornalismo, Stefano De Grandis ha parlato ai media presenti da Coverciano, intervenendo anche su temi legati alla Fiorentina. Presente anche Fiorentinanews.com all'evento.

Le parole di De Grandis

“Firenze è una città meravigliosa. Era da tanto che non venivo, si sta benissimo sempre. Questa è la casa della Nazionale, il tempio del calcio. Kean? E' un uragano. Uno che con la sua forza si carica la squadra sulle spalle, ma le sue groppate sono state vitali”.

Su Kean

“Alla Fiorentina è cresciuto tantissimo, si trascina dietro gli altri. Con Retegui rappresentano una coppia completa. Secondo me hanno sbagliato le big a non bussare per Kean. Difficile che le squadre italiane spendano così tanto, ma Kean per la Serie A è una certezza”.

In vista del Napoli

“Il Napoli è una squadra quadrata di una grande solidità. Beukema e Buongiorno è una grande coppia. Peccato l'assenza di Gudmundsson. La chiave per me sarà la solidità difensiva. I partenopei al momento non sono spettacolari. La Fiorentina deve mantenere la gara in equilibrio e avere pazienza. La possono sbloccare anche i viola”.