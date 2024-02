Bocci: "Povero Italiano, a Lecce senza un esterno che si possa dire sano. Un intero mese sprecato, che non si venga a parlare più di Champions"

Alessandro Bocci, giornalista tifoso viola, è intervenuto a Radio Bruno per commentare il pessimo calciomercato della Fiorentina:

“Povero Italiano, domani a Lecce senza un esterno che sia sano…”

“Non mi sembra che sia stato affatto un gran mercato. Non certo per una società che individua il quarto posto come obiettivo. Questa situazione potrebbe dare a Italiano un'arma da usare. Un mercato deludente, Baldanzi sfumato quando c'è un Bonaventura con quell'età. Domani voglio vedere il povero Italiano cosa fa a Lecce con la situazione sugli esterni, non ne ha uno sano in questo momento”.

“Non sarà colpa di Italiano se la Fiorentina non centrerà la Champions”

E ancora: “Se la Fiorentina alla fine chiuderà ottava non date la colpa a Italiano. Non parliamo più di Champions. L'Europa stessa non è più al sicuro. Abbiamo buttato un mese, questo di gennaio, sia sul campo che adesso anche sul mercato”.