Thiago Motta, allenatore del Bologna, ha commentato le ambizioni di classifica della squadra rossoblù dopo la vittoria di ieri sera contro la Lazio per 1-0: "Siamo appena all'inizio, abbiamo fatto cose straordinarie fino ad oggi. Il passato rimane lì, ora i ragazzi avranno dei giorni per riposare, poi ci rivedremo e penseremo alla prossima come abbiamo sempre fatto. Se sogniamo l'Europa? La nostra gente ha il diritto di farlo, ma solo loro. Noi abbiamo fatto qualcosa di straordinario, ma siamo solo all'inizio. Il passato dà fiducia, ma la nostra benzina è un'altra".

E sulla prossima gara contro la Fiorentina al ‘Franchi’ aggiunge: “Ora dobbiamo pensare alla Fiorentina, una squadra forte in uno stadio difficile e molto caldo”.