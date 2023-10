Quella volta che... un giovanissimo Bonaventura fece perdere la Coppa Toscana al Margine Coperta. E a vederlo c'era un dirigente dell'Atalanta

Su YouTube il Match Analyst, esperto di tattica e allenatore Pro Uefa A Luca Diddi ha raccontato un aneddoto legato al centrocampista della Fiorentina Giacomo Bonaventura: “Lo conosco personalmente perché l'ho avuto quando aveva circa quindici anni al Margine Coperta, all'epoca c'era Bongiorni come direttore. Lo andammo a prendere in una società della Versilia, ci accorgemmo fin da subito delle sue qualità. Mi ricordo che un giorno giocavamo la finale di Coppa Toscana e la partita si concluse ai rigori; sapendo che a vederlo c'era Fermo Favini, dirigente dell'Atalanta, Bonaventura volle a tutti i costi calciare il rigore decisivo ma lo sbagliò. Perdemmo la partita e lui era distrutto, pianse per due giorni”.