Daniele Galloppa, mister della Primavera della Fiorentina, è intervenuto come ospite a Sportitalia parlando di alcune abitudini all'interno del suo spogliatoio.

La regola anti-social

“La regola nostra dello spogliatoio è di lasciare il telefono prima di entrare nello spogliatoio, altrimenti il magazziniere non gli dà il cambio per fare l'allenamento. Così sono costretti a lasciare il telefono per quelle quattro ore, da prima dell'allenamento a dopo la doccia: è un modo per cercare di farli relazionare e staccare da quel mondo virtuale che esiste davvero. Non per dire che è tutto colpa di internet o dei social, anzi, siamo noi a doverci adattare, ma quando si può cerco di creare un clima amichevole sia tra loro, che tra noi dello staff, con una battuta o facendo due chiacchiere, anche per conoscerci meglio e senza il telefono in mano”.

Un tema recente

I social rientrano così a far parte della narrativa legata alla Fiorentina, dopo che era stato Pongracic con un “Mi Piace” di troppo - lasciato sotto il post delle dimissioni di Pioli - a riaccendere un discorso di problematiche all'interno dello spogliatoio, che avrebbe ‘cacciato’ l'ormai ex allenatore viola.