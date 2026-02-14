Bressan: "La Fiorentina non può segnare e poi chiudersi in difesa. Vanoli sa che deve fare un'impresa"

Passato sia da Como che soprattutto da Firenze, Mauro Bressan ha parlato a Sky proprio del confronto tra le sue due ex squadre:

"Non mi sarei mai aspettato che a Como arrivasse un presidente che portasse la squadra ad un livello così alto, così come non mi sarei aspettato di vedere la Fiorentina in questa situazione di classifica. Sarà una partita molto importante perché la Viola deve fare i punti per la salvezza e il Como per arrivare in zona Europa.

La Fiorentina non deve ripetere gli errori fatti con il Torino, ovvero chiudersi in difesa dopo il vantaggio. Il Como è una squadra intraprendente, con un allenatore che ha stupito tutti. Vanoli? Ha le sue esperienze e sta mettendo anima e corpo per aiutare una squadra che era in grande difficoltà. Sa che deve fare un’impresa perché la Fiorentina non è abituata alla lotta salvezza".