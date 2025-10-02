Piccoli: "Mi devo ripetere subito in campionato, le pressioni di Firenze mi gasano. E con Kean..."

La Fiorentina ha superato il Sigma Olomouc e le marcature le aperte il centravanti viola, Roberto Piccoli.

“Mi devo ripetere subito in campionato - ha detto a Sky - Sono felice, siamo riusciti a portare a casa i tre punti. La mia famiglia era presente allo stadio, mi segue in quasi tutte le partite e sono un punto di riferimento per me. Ma sono contento anche per la società che mi ha dato fiducia e per i tifosi”.

Sull'intesa con Kean: “Ci stiamo lavorando molto in settimana per trovare i meccanismi giusti per stare insieme. E credo che ci toglieremo tante soddisfazioni. Bisogna affinare la nostra intesa. Abbiamo grandi qualità davanti, dobbiamo spingere giorno dopo giorno. Se creiamo occasioni porteremo dietro il pubblico, un pubblico che spinge davvero forte".

Infine: “Cerco di far parlare il campo e cerco di chiedere la palla nel miglior modo possibile. Mi piace avere pressioni perché mi gasa di più. Qui ci sono, sono elevate, ma fa parte del gioco”.