La probabile formazione della Fiorentina: viola con un occhio alla Cremonese. Dubbio in attacco per Vanoli
La Fiorentina si prepara alla sfida di Conference League contro il Rakow senza poter contare su giocatori molto importanti. Vanoli infatti, oltre ad acciaccati e infortunati di lungo corso, sembra intenzionato a dare spazio alle “riserve” per preservare i titolare in vista della sfida di campionato alla Cremonese.
Le scelte di Vanoli
In porta giocherà Christensen che proprio in questi giorni è entrato nella lista europea al posto dell'infortunato Lezzerini. Davanti all'estremo difensore danese dovrebbe giocare una linea arretrata a 4 formata da Fortini a destra, Ranieri e Comuzzo come centrali (Pongracic è squalificato), e a sinistra Gosens. A centrocampo Vanoli dovrebbe riproporre gli stessi interpreti della partita d'andata contro lo Jagiellonia: Mandragora, Ndour, Fabbian. E' davanti che il tecnico gigliato ha maggiori dubbi; sulle corsie esterno dovrebbero iniziare dal primo minuto Parisi e Fazzini. Come punta centrale Vanoli non può ancora contare su Kean, mentre Piccoli si gioca il posto con il giovanissimo Braschi, che sembra avanti nel ballottaggio.
La probabile formazione
4-3-3 Christensen, Fortini, Comuzzo, Ranieri, Gosens, Fabbian, Ndour, Mandragora, Parisi, Braschi, Fazzini.