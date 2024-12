Firenze si prepara a riabbracciare Bove. Il giocatore viola starà con i compagni fino al fischio d'inizio di Fiorentina-Udinese

Si sente solo un giocatore ai box Edoardo Bove. Questo è stato chiaro fin dall'inizio, fin da quando si è capito che il peggio era passato e che si poteva guardare avanti, tra dubbi e incertezze, ma comunque avanti. E così stasera il centrocampista viola tornerà per la prima volta al Franchi dopo quel maledetto Fiorentina-Inter di fine novembre, in cui il numero 4 gigliato crollò a terra privo di sensi dopo il grave malore accusato.

Sarà in tribuna autorità Bove e il tifo viola è pronto a riaccoglierlo con sé in un abbraccio caloroso che non è mai mancato da parte del popolo viola. Il giocatore della Fiorentina sarà con la squadra fino all'inizio della gara, rimanendo negli spogliatoi fino a pochi minuti prima in fischio iniziale per caricare i compagni.

Il suo “ritorno in gruppo” non è cosa nuova, con Bove che partecipa a ogni iniziativa della squadra al Viola Park, riunioni tecniche comprese. Lo scrivono la Gazzetta dello Sport e La Nazione.